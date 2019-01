Desde Miami, donde se encuentra vacacionando junto a Máximo y su pareja, el empresario chileno Patricio Daire, la ex Miss Universo utilizó un comunicado de prensa para desmentir las acusaciones de Zulemita, así como también los rumores de que había criticado las vacaciones de Carlos Menem en Punta del Este.

“Desmiento categóricamente todo lo publicado por el Diario La Nación en relación a las supuestas declaraciones mías con respecto a las vacaciones de Carlos Menem. Jamás me he referido ni me referiría a su accionar ni al de cualquier otro miembro de su familia”, escribió Bolocco, y exigió una inmediata retractación.

Al mismo tiempo, la actriz pidió reserva sobre el estado de salud de su hijo, que “se ha visto tremendamente afectado tanto por todas las informaciones falsas, como las reacciones, declaraciones y entrevistas realizadas por otros miembros de la familia de Carlos, refiriéndose al vínculo con su padre biológico y a la supuesta negación por parte mía a la merecida información que éste está en su derecho de obtener, ya que en ningún momento se le ha obstaculizado la misma”.

“Cualquier información que Carlos requiera sobre su hijo, los canales de comunicación con Máximo y conmigo han estado, están y estarán siempre completamente abiertos, situación que a la inversa es diametralmente opuesta. Hasta el momento desde que Máximo fue dado de alta en Chile el 19 de Noviembre del año pasado, hemos recibido dos llamadas por parte de él, una para el día del cumpleaños de Máximo ese mismo 19 de noviembre y la segunda el 28 de Diciembre. En ambas oportunidades Máximo pudo hablar con Carlos y desde entonces no hemos tenido noticias de él”, indica otro párrafo del comunicado enviado a diversos medios chilenos. .

“Desde diciembre estoy junto a mi hijo en Miami completamente enfocada en su recuperación y por lo mismo desconectada de cualquier contingencia mediática. Agradezco el interés demostrado por tantos medios de comunicación pero espero comprendan que en estos momentos es cuando uno más necesita de un espacio de tranquilidad y privacidad por lo que cualquier intento de obtener alguna otra declaración mía es y será infructuoso”, aclaró.

“Jamás ventilaré por la prensa nada en relación a la salud de mi hijo ni sobre la relación con su padre biológico, la cual siempre ha estado interferida por otros causándole a Máximo gran dolor. Su derecho a mantener una comunicación fluida con Carlos ha sido en los últimos años obstaculizada y cualquier otra información al respecto es completamente FALSA. Soy enfática en decir además que no me parece prudente ni ético hacer ningún tipo de declaraciones ante la prensa cuando éstas involucran a un menor de edad”, agregó.