El joven, de 15 años, fue operado en noviembre último de un tumor cerebral, y aunque se temía por un desenlace trágico, la intervención resultó exitosa y dos meses después, Máximo ya está disfrutando del mar del Caribe, y haciendo jet sky, como lo muestra en su cuenta de Instagram.

En ocasión de esta intervención, el ex presidente viajó a Chile a supervisar que todo vaya bien, aunque en aquella ocasión, Cecilia Bolocco había informado a la prensa que esa era una excepción; ya que el ex mandatario y actual senador casi no había visto a su hijo en los últimos años.

Sin embargo, con el paso de las semanas, la situación se dio vuelta y según Zulemita Menem, ahora sería Cecilia Bolocco quien no propiciaría una buena relación entre padre e hijo, que por cierto reconoce a la pareja de su madre, el empresario chileno Patricio Daire, como su papá.

“No sé a dónde quiere llegar Cecilia ocultando esta información. Es imposible comunicarse con Bolocco, no le atiende el teléfono a mi papá, que quiere saber sobre la salud de su hijo”, dijo Zulemita en una entrevista en Involucrados.

Ahí fue el turno de Máximo de tomar cartas en el asunto, y lo hizo a través de su cuenta de Instagram. "Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil: me puede llamar cuando quiera. La última vez que me llamó fue a fines de diciembre del año pasado. 100% falso", escribió el joven en una “story”.

"Ah, y Zulema Memen si ves esto, dejá de cagarme la vida. Ya es mucho. Te pasaste de la línea", agregó en otra diapositiva, en referencia a los dichos de su media hermana.

Máximo Menem 1.JPG