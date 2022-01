Chano Charpentier confirmó su romance con Sofia Santos

En medio de los rumores de una supuesta relación con Natalie Pérez, Chano decidió confirmar su vínculo con la modelo y evitar que se siga especulando sobre el tema.

“¡Hola! Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista. ¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”, escribió a modo de descargo el cantante

Luego de haber negado su romance con la actriz, los rumores sobre Sofia Santos comenzaron a ser cada vez más fuertes. Ambos fueron dejando rastros en sus redes previo a publicar oficialmente la foto juntos.

“Hermosa”, le comentó él en una foto en blanco y negro que ella subió desde Montevideo la semana pasada. “Hermoso mío”, le respondió Sofía junto a un corazón blanco.



Este martes Chano decidió oficializar su romance con Sofia y para terminar con supuestos, publicó una imagen de los dos juntos.