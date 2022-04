Chano Moreno Charpentier está nuevamente internado

Según confirmaron de su entorno, el cantante quiere llegar de la mejor manera al casamiento del periodista Jorge Lanata, el sábado 23 de abril. La información la dio a conocer la panelista Maite Peñoñori en Intrusos (América).

"Se hizo un chequeo físico completo porque se quiere 'poner a punto' para el sábado estar en el casamiento de Lanata, donde estará en la mesa principal", explicó Maite.

Luego, Florencia de la V, fue a un móvil con un periodista de Entre Ríos, Gabriel Bianchi, quién reveló detalles de la situación actual del cantante.

"Estoy en la clínica Vida Sana donde estuvo también en su momento Diego Armando Maradona. Según la información que pude recaudar es que Chano está tan bien que ayer estuvo en frente de la clínica tomando un helado", informó Bianchi.

Último momento | Chano Charpentier está en Entre Ríos internado nuevamente para desintoxicarse



El cantante se fue a preparar para asistir al casamiento de Jorge Lanata.



Cc @intrusos pic.twitter.com/HLEM9uWZxI — América TV (@AmericaTV) April 21, 2022

A fines de marzo, el cantante preocupó a todos tras brindar un show en Ituzaingó. En el escenario se lo vio perdido, teniendo que sostenerse del micrófono para poder mantenerse en pie.

El músico se olvidó las letras de las canciones que compuso y se reía sin motivos. Nadie, ni de la banda ni de la organización, se acercó a asistirlo. Apenas le alcanzaron una banqueta para que pueda continuar el show que debía extenderse por dos horas pero duró la mitad.

En las redes sociales aparecieron varios comentarios de sus fans. Por ejemplo, @RocioParraPh manifestó en Twitter lo que se vivió en el recital de Ituzaingó: “10 años en el fandom, tengo tatuada una frase suya, me hizo vivir experiencias increíbles, conocer lugares y gente”.

Y agregó: “Hoy no era el mismo Chano, apenas se podía mantener parado, se ayudaba con el pie del micrófono porque si no se caía. Las luces le molestaban, entonces no abría los ojos. No se acordaba las letras de las canciones, tuvo que salir mínimo tres veces del escenario para tomar aire y se fue sin saludar. Los que estuvimos siempre te conocemos y nos duele verte así, perdido, sin ganas. Subías al escenario y eras pura alegría. Ojalá vuelvas a ser lo que fuiste, de este lado bancamos siempre”.

Tras el revuelo ocasionado, la mamá de Chano, Marina Charpentier, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un alarmante mensaje, junto a la imagen de la Virgen de Luján.

La progenitora del músico citó parte de la canción "La Ensalada", compuesta por el propio Chano: "'Fuimos a comprar la muerte, para vivir mas ausentes no aprendimos a respirar, pero un día aprendiste y ahí nomás te despediste, ahora solo a lidiar con esta tristeza...'".