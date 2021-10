Chano rompió el silencio: "Casi me muero"

"Soy medio bipolar. La enfermedad la tengo aún sin consumir. Esto me permitió tratar los síntomas y conocerme. Todo esto me enseñó a tener paciencia", confesó el polémico cantante.

image.png Chano: "Casi me muero"

El artista contó algunos pormenores de su periodo de internación, tales como las reglas que tenía dentro del establecimiento, donde por ejemplo, no le permitían compartir objetos con otros compañeros.

"La última vez tuve un brote y no me acuerdo nada. La última vez que estuve acá yo te mentí porque vos me decías que estaba mal", le reconoció Chano a Jorge Lanata.

"Ahora casi me muero, yo no lo podía creer", terminó admitiendo y reflexionando el cantante ex líder de Tan Biónica.