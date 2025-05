Andrés Nara fulminó a Mauro Icardi y bancó a L-Gante: "Tenemos un trato divino"

“El vínculo nuestro fue siempre malo, antes y durante. Es mutuo”, expresó el padre de Wanda y Zaira. Y agregó: “Los hechos hablan más que todas las palabras. Cómo puede ser que no pueda estar cinco horas con sus hijas. Él no acata esas situaciones, esos son hechos”.

En este contexto, Andrés Nara tomó una postura en favor de L-Gante y Facundo Pieres, el ex de Zaira. “Mi situación es verla feliz a Wanda”, dijo.

Al hablar de L-Gante, fue categórico: “Lo conocí y, la verdad, tenemos un trato divino”. Una afirmación que amplió al incluir también a Pieres, a quien ubicó en la misma categoría: “Los dos, aunque sean de situaciones familiares diferentes, por decirlo de alguna manera, son chicos bárbaros”.

Qué dijo el futbolista mexicano que está cerca de Wanda Nara

Wanda Nara coqueteó en las redes sociales con el futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr. y ahora él se encuentra en la Argentina. “Si sos real, te espero”, le había escrito la exmujer de Mauro Icardi, en una de sus tantas rupturas con L-Gante, abriendo la posibilidad a un nuevo romance.

“Se está por retirar y se quiere dedicar a representar jugadores. Tiene dos hijas, que son gemelas. Vino a Buenos Aires con dos amigos a ver fútbol”, contaron en “Puro Show”, antes de darle paso a la entrevista que le hizo Fernanda Iglesias en el aeropuerto.

“¿Para qué viniste a la Argentina?”, le preguntó a la periodista, y él respondió que vino exclusivamente para ver fútbol, pero no descarta un posible encuentro con Wanda Nara.

“Con unos amigos voy a ver unos partidos de River, de Boca y a Córdoba. Ya estuve en Argentina el año pasado, vine con mi padre”, detalló el jugador, que aclaró que la conductora es sólo una amiga que conoció en redes sociales: “Es mi amiga. Son redes y se puede malinterpretar. Fue de joda porque es mi amiga, pero dio mucho revuelo”.

“Hace tiempo hablamos. Hace dos o tres años nos saludamos por las redes. No nos conocemos personalmente. No vengo con esa idea porque vengo con mis amigos, pero si se llega a dar, pues obviamente me dará gusto saludarla”, aseguró el futbolista.

“Creo que tiene pareja y siempre la he visto colmo una amiga. Para mí siento que es joda y hay una línea de respeto. Me imagino que sabe que venía”, concluyó Daniel Guzmán Jr.