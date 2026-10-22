La programación continuará a las 20 con dos espectáculos. En la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena 1, Marina Wil interpretará Las canciones más lindas de Charly García junto a un cuarteto de cuerdas e Ian Schifres en piano, con Pablo Granados como invitado. Para asistir será necesario reservar entrada en la página web del espacio. En tanto, el Centro Cultural 25 de Mayo, en Triunvirato 4444, recibirá a la Banda Sinfónica de la Ciudad, dirigida por Nicolás Kapustiansky, con Ángela Navarro como cantante solista y Luis Ceravolo en batería. El concierto tendrá un repertorio dedicado a García y otros referentes del rock argentino, con reserva previa a través de Entradas BA.

Charly García está de festejo.

Sábado 24: libros, tango y nuevas versiones de sus clásicos

La celebración continuará el sábado a las 16 en la disquería RGS, ubicada en Avenida Corrientes 5233, con la presentación del libro Alguien en el mundo. 10 años en el planeta Say No More (1998-2008). La publicación reúne fotografías de Charly tomadas por Maxi Vernazza durante una década. El fotógrafo estará presente para firmar ejemplares y habrá un minishow especial, García (Leo) plays García (el genio). La actividad será gratuita.

A las 19, el Anfiteatro del Parque Centenario será escenario de Tangos para Charly, un homenaje que llevará sus canciones al universo del tango. Participarán Cucuza Castiello, Guillermo Fernández y Noelia Moncada. A la misma hora, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, el pianista y arreglador Lautaro Moreno presentará Clics eternos, una reinterpretación de la etapa electrónica y de vanguardia del artista.

Desde las 20 habrá más música en distintos espacios porteños. Mery Granados y Joaco Burgos interpretarán canciones de García en el auditorio de la Usina del Arte, con reserva previa. Además, la Casa de la Cultura tendrá una edición especial de Íconos del Rock Nacional y, entre las 20 y las 22, recibirá la presentación de Cuerdas para Charly, el libro del violonchelista Patricio Villarejo, acompañada por un concierto orquestal con Érica Di Salvo, Fernando Kabusacki, David Tagger y músicos invitados. Esta última actividad será gratuita.

Domingo 25: el cierre de la Semana Charly

En el último día de la programación, a las 18, la Usina del Arte presentará Charly en el país de las maravillas, un espectáculo de Vanessa Alanís que combina canciones del músico con el universo de Alicia en el país de las maravillas. La actividad requiere reserva previa.

El cierre será a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario, con La Máquina de Hacer Pájaros x FMSV, un homenaje a la histórica banda de Charly García. La presentación contará con la participación de José Luis Fernández y Juanito Moro, hijo del baterista Oscar Moro. Así terminarán cuatro días de actividades dedicadas a una figura central de la música argentina, cuyas canciones siguen atravesando generaciones y encontrando nuevas formas de interpretación.

Cómo conseguir entradas para los homenajes a Charly García

Las actividades gratuitas del Anfiteatro del Parque Centenario, el Centro Cultural Recoleta y la Casa de la Cultura serán por orden de llegada o hasta completar la capacidad, según cada propuesta. Para los espectáculos de la Usina del Arte y el Centro Cultural 25 de Mayo, en cambio, será necesario consultar los canales oficiales y gestionar la reserva correspondiente.

La agenda completa en Buenos Aires combina rock, tango, música sinfónica, fotografía y literatura para celebrar los 75 años de Charly García. Una oportunidad para reencontrarse con sus canciones en vivo y recorrer distintas etapas de una obra que dejó una marca profunda en la cultura argentina.