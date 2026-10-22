Daniel Osvaldo recibió el alta médica y compartió una foto en sus redes

Durante su recuperación, los médicos también le señalaron que su pasado como deportista pudo haber favorecido su evolución. “Me remarcaron el peso de mi condición física anterior; la actividad física que realicé durante mi vida ayudó a mi organismo”, contó.

Ahora, tras recibir el alta, el exjugador continuará la recuperación en su casa, luego de superar uno de los momentos más delicados de su salud.