Daniel Osvaldo recibió el alta médica y compartió una foto en sus redes

El exfutbolista dejó el hospital después de atravesar un grave cuadro respiratorio que comprometió sus pulmones y preocupó a sus seres queridos.
Daniel Osvaldo recibió el alta médica este jueves, después de permanecer casi un mes internado por un delicado problema de salud que puso en riesgo su vida. Tras atravesar una etapa crítica y mostrar una evolución favorable, el exjugador de Boca regresó a su casa y compartió una imagen en sus redes sociales.
En la foto publicada en Instagram, Osvaldo aparece sentado en un sillón de su hogar, con buen semblante y un cuadro de Diego Maradona detrás. Esa postal marcó su regreso a la intimidad de su casa, luego de varias semanas de preocupación por su estado de salud.
El exfutbolista había ingresado al hospital el 24 de septiembre y llegó a permanecer en terapia intensiva por un derrame pleural; una acumulación de líquido entre los pulmones y la pared torácica que le provocó graves dificultades para respirar. Según contó, el cuadro habría tenido su origen en una caries que no trató a tiempo, cuya infección terminó alcanzando el pulmón derecho.
Osvaldo explicó que, al principio, confundió los primeros síntomas con molestias musculares, por lo que demoró la consulta médica. “Creí que era dolores musculares”, reconoció. Durante la internación, los profesionales le extrajeron la pieza dental afectada y, después de la intervención, su estado comenzó a mejorar de manera significativa.
Durante su recuperación, los médicos también le señalaron que su pasado como deportista pudo haber favorecido su evolución. “Me remarcaron el peso de mi condición física anterior; la actividad física que realicé durante mi vida ayudó a mi organismo”, contó.
Ahora, tras recibir el alta, el exjugador continuará la recuperación en su casa, luego de superar uno de los momentos más delicados de su salud.
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