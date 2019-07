Esta semana, la apuntada por un ex participante es Andrea Politti. Según reveló Cecilia "Chechu" Rolle, quien estuvo en varias temporadas del programa en cuestión, a la conductora "nunca le interesaron los gordos, jamás". "Cuando nosotras éramos gordas era divina, una buena conductora, yo la admiraba (…). Cuando nosotros adelgazamos en la segunda temporada, en el 2007, cuando empezamos a estar más flacas a aparecernos con minifaldas, más provocativas, ahí se armó el problema", destacó en el piso de Intrusos.

"Lo que mínimamente tenés que entender es la temática de la obesidad, y ella le tenía pánico a la gordura. Yo la abrazaba y estaba fajada ¿Viste que siempre estaba con las lolas para arriba? Vivía fajada porque odiaba su gordura", cuestionó.

Al final, Rolle narró el episodio que marcó su alejamiento de Cuestión de Peso y, aunque no tuvo ningún tipo de certezas, culpabilizó a Politti. "Yo tuve un gran problema con Andrea. En un momento no estuve en el programa por culpa de ella, porque se había enojado y nunca me enteré porqué", cerró con contundencia.

