En el arranque del programa, Flor de la V y Gabo, apostaron al glamour y al brillo con una coreografía basada en los temas “Locomía”, del grupo del mismo nombre; “Vogue”, de Madonna, y “100% Pure love”, de Crystal Waters.

“Hoy es un día para salir del closet”, aseguró Flor en la previa, palpitando su actuación. “Todavía la homosexualidad no está naturalizada en muchos casos”, reflexionó Gabo, que junto a su partenaire apostaron a la diversidad al 100 por ciento con una coraografía libre de géneros.

ADEMÁS:

Ángel De Brito valoró la coreografía. “Siempre traen algo que suma. Gabo la rompe en todos los ritmos y para Flor es un desafío bailar con profesionales. Estuvo bien”, dijo antes de emitir su “voto secreto”.

Sin embargo, Carolina Pampita Ardohain comentó: “Me gustó el trabajo que hicieron. Hubo muchas fusiones distintas, yo me hubiera quedado con todo Madonna. Me faltó el rol de Gabo de machote. Para mí a Flor le falta un compañero que le permita sacar su costado hot”. Acto seguido, la jurado puso un “6”.

Pampita fue crítica: "A Flor de la V le hace falta un compañero" y a Gabo no le gustó nada 44,588 vistas

Esto despertó la indignación del siempre conflictivo Gabo. que replicó: “En el pop no existe el macho”.

Florencia Peña analizó: “Yo entiendo lo que dice Pampita y estoy de acuerdo. Este grupo hace unas puestas increíbles, aunque a veces me falta un poco más de baile. Hay mucha pose, ustedes pueden bailar más”. La actriz le colocó un “7” a la pareja de la ex campeona del Bailando.

Esta vez, Flor de la V fue la que reaccionó con fuerza. “Nunca les alcanza. Si esperan que hagan el súper baile, van muertas conmigo. Es una elección no estar con un machote. Siento que hay un prejuicio”.

Flor Peña intervino intentando explicar su moción y la de Pampita, y tuvo un tenso cruce con la participante. “Si esperan más baile, yo me voy ya”, amenazó Flor de la V.

¡Flor de la V estalló de furia y no aceptó las devoluciones de Flor Peña y de Pampita!

Marcelo Polino (5) pidió el BAR “para sumar confusión” y sostuvo: “Si estamos pidiendo igualdad, hay que aceptar todas las opiniones. A mí me pareció sumamente erótico y me gustó muchísimo. Pero hay que ser más receptivo con la opinión del otro”.

Antes de que intervenga el BAR, Flor de la V volvió a disparar contra Pampita: “Con el pensamiento uno muestra la hilacha”.

A su vez, Flavio Mendoza salió en defensa de las mujeres del jurado: “Estamos dando una opinión. Hay que respetar a las chicas del jurado”.

Lejos de calmarse, Gabo arremetió: “Flavio, ¿vos me estás diciendo cómo tratar a una mujer a mí?”.

Flavio recogió el guante y respondió: “No querés entender cuando te decimos algo, que no es de mala onda y después mañana te sentás en el programa de Flor y me hacés trizas. Yo te lo digo de corazón lo que siento pero no lo aceptas”.

Gabo Usandivaras ironizó a Gabo Usandivaras ironizó a Flavio Mendoza : "¿Vos me vas a enseñar cómo tratar a una mujer?"

“Yo sí creo que Flor está bailando muchísimo. (…) Punto para arriba”, dijo Flavio e igual decisión tuvo Laura Fidalgo, a quien le gustó la puesta en escena.

“Gabo, tenés que aceptar que a veces hay que bajar un cambio para nivelar a la figura que tenés al lado”, concluyó Aníbal Pachano, quien mantuvo el puntaje, que quedó en 20 puntos.

Como colofón, Gabo Usandivaras le dedicó un “dedo ´fuck you´ a las chicas del jurado” y Ángel De Brito no se lo dejó pasar.