Christophe se cruzó con Samanta y le dijo que la quiere en su cocina

Christophe fue uno de los invitados del programa de Telefé que conduce Andy Kusnetzoff y en un momento se realizó una videoconferencia con Casais. "Fue complicado lo de las redes sociales, la crudeza los comentarios, que se fueron de tono", reconoció Samanta. El jurado del ciclo también de Telefé fue más rotundo: "Se fue al carajo mucha gente de los medios con lo que dijeron de Samanta. Los haters también, pero a ellos los alimentaron los medios".

Krywonis destacó la actitud de Samanta de asumir su error y su tranquilidad frente a la polémica. "Sabés -le dijo directamente a Casais- que a los jurados y también a Paula (Chaves) en el último programa lo que nos preocupaba es cómo te afectaría todo a vos. Queríamos que no hiciera tanto mal". Samanta le contestó que le hizo bien concurrir el último programa para esa única emisión en vivo, cuando le avisaron que le quitaban el título. "Venía cargando una mochila llena de piedras. Y después de ir, esa noche pude dormir en paz. La primera noche en mucho tiempo... No tenía obligación de ir, pero lo creí necesario. Por respeto y porque cuando cometés errores hay que asumirlos".

VIDEO:

Embed

Luego Christophe elogió a Samanta y al resto de los participantes que tienen capacidad para decir su verdad sin ofender. Y en ese marco rescató a quien finalmente resultó ganador, Damián Pier Basile porque, dijo, "cascoteado por periodistas para que destrozara a Samanta no dijo nada malo: esta generación manda un buen mensaje que tiene que ver con la compasión y con no aprovechar cualquier cosa para hacerse notar". Finalmente, indicó que Casais hacía unas tortas estupendas le contestó a Andy que si tenía que elegir entre ella y Damián un pastelero para su futuro restaurante la eligiría a ella porque el ganador de Bake Off vive en Rosario.

Por otra parte, ayer Marianela Mirra enfureció porque la compararon con Samanta Casais. Mirra ganó Gran Hermano en 2007 a través de una jugada que algunos calificaron como una traición. "Yo no cometí ilícitos. Fui viva y no se la bancan", escribió.

ADEMÁS:

La carta de Juana Viale: "Jamás atentaría contra la democracia"

Romina Malaspina: "Sufrí un intento de violación a los diez años"