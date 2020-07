Romina Malaspina: "Sufrí un intento de violación a los diez años"

“Estaba andando en bicicleta por mi barrio, en Mar del Plata, y un tipo me agarra y me tapa la boca. Tira la bicicleta, y me intenta meter adentro de una casa. Yo me resistí, y me resistí. Fue muy fuerte, muy traumático. Sentí que era eterno, no se terminaba más”, relató.

Y agregó: “Zafé porque una vecina que pasó, pidió auxilio. Ahí vimos que había un auto en sincronización con ellos, estaba todo organizado. Entonces sale este tipo corriendo, y se va el auto. No solo sentí que iba a ser una violación, también que me secuestren. Pensé que no iba ver más a mi familia, me traumó mucho”

Como consecuencia de ese momento terrible, la modelo reveló cuánto le costó salir adelante: “Fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer. Estuve en shock durante un día entero, no entendía, me parecía muy fuerte todo lo que había pasado, el intento de manoseo. Nunca lo pudimos identificar. Tuve una suerte de trauma durante ese año, me pasaba que salía y sentía que lo veía. No quería salir a la calle, ni al supermercado con mi mamá. Me encerré en mi casa”.

