Cine argentino: reestrenan todas las películas argentinas nominadas al Oscar

El cine Gaumont (Avenida Rivadavia 1635, CABA) reestrenará en funciones únicas las películas argentinas nominadas el Oscar, menos "Tango, no me dejes nunca" (1999), del recién fallecido Carlos Saura, ya que es una coproducción con España.

Películas argentinas nominadas al Oscar en el cine: cuáles son y dónde verlas

"La historia oficial" (1986): 23 de febrero

Dirigida por Luis Puenzo. Con Norma Aleandro y Héctor Alterio, esta película, que ganó el primer Premio Oscar para la Argentina, narra la historia de una mujer que se da cuenta que su hija adoptada viene de una familia de desaparecidos durante la dictadura militar de 1976, y cómo su esposo es cómplice de los militares.

"Camila" (1985): 24 de febrero

Dirigida por María Luisa Bemberg. Protagonizada por Susú Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio, esta película retrata la historia real del romance entre Camila O’Gordman y Ladislao Gutiérrez durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

"El hijo de la novia" (2002): 25 de febrero

Dirigida por Juan José Campanella. Con Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro, esta película narra la historia de Rafael Belvedere, un joven que dedica las veinticuatro horas del día al restaurante fundado por su padre, carga con un divorcio, no se ha tomado el tiempo suficiente para ver crecer a su hija, no tiene amigos y prefiere eludir un mayor compromiso con su novia. Además, hace más de un año que no visita a su madre, que sufre el mal de Alzheimer y está internada en un geriátrico.

"Relatos Salvajes" (2015): 26 de febrero

Dirigida por Damián Szifrón. Con un elenco lleno de estrellas argentinas, como Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Luis Brandoni, y demás, esta película narra varias historias que ocurren al mismo tiempo a distintos argentinos y cómo se entrelazan entre ellas.

"La tregua" (1975): 27 de febrero

Dirigida por Sergio Renán. Con Héctor Alterio, Ana María Picchio y Luis Brandoni, esta película narra la historia de un oficinista que perdió a su esposa y decide darle una nueva oportunidad al amor luego de que una joven nueva llega a su oficina de trabajo.

"El secreto de sus ojos" (2010) : 1 de marzo

Dirigida por Juan José Campanella. Con Ricardo Darín, Guillermo Francella y Soledad Villamil, esta película es la adaptación cinematográfica del libro homónimo de Eduardo Sacheri, y trata sobre un juez que tiene dudas acerca de los planes de un oficial de justicia recientemente retirado que intenta descubrir al culpable de la violación y el asesinato de una joven. Este film ganó el segundo Premio Oscar para Argentina.