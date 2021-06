Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada

El anunció lo realizó en el programa que conduce Ángel de Brito, Los Ángeles de la mañana. "Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas, el tema es que a nadie le interesa, sobretodo de mujer", contó confirmando su candidatura para el mismo espacio político en el que milita Amalia Granata.

Cinthia Fernández se mete en política A principios de año, Cinthia Fernández contaba los proyectos que impulsaría como diputada

La cuestión de la candidatura de la panelista surgió tras el debate sobre los famosos que se meten en política, puntualmente Óscar Ruggeri y Viviana Canosa.

"¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer. a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo", remarcó Cinthia Fernández.