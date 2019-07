Cinthia Fernández habló de su ex y Coco Silly salió a bancarlo

"No sé por donde anda, creo que estáa en un pueblo", dijo Cinthia Fernández y Coco Silly contó que se trata de Agropecuario Argetnino

No es nuevo decir que las preguntas de la Chiqui siempre generan cosas y este fin de semana no fue la excepción. Todo comenzó cuando Mirtha Legrand le preguntó a Cinthia Fernández por su ex pareja, Matías Defederico y la bailarina no disimuló cierta incomodidad.