Cinthia Fernández mostró algunas de sus microbikinis para el verano

Brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Combina a la perfección tendencias y está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda. Los trajes de baño son los preferidos por Cinthia y no duda en lucirlos a cada momento.

En esta oportunidad, la modelo posó con un traje de baño vanguardista y ultra hot. La parte superior, un top con breteles con mucho escote. La parte superior, un minishort mega ajustada al cuerpo.

Como era de esperarse, sus seguidores la llenaron de mensajes con múltiples halagos y los likes invadieron la publicación. Cinthia Fernández se llevó la mirada de todos sus seguidores y los aplausos no tardaron en llegar.

Roberto Castillo desmintió los rumores de un quiebre en su relación con Cinthia Fernández

A poco más de un mes de un romántico compromiso en las playas de México, comenzaron los rumores de una posible crisis en la pareja entre la mediática Cinthia Fernández y el abogado Roberto Castillo y el letrado salió a desmentir las hipótesis.

Castillo aseguró: “Lo que dicen en el hotel no me consta. No existió ninguna pelea. Estuve preparando los argumentos de una audiencia que tenía a la mañana siguiente. Por eso bajé al lobby, para hablar por teléfono y dejarla dormir a Cinthia. Trabajé hasta tarde y, tal vez, alguien me vio con sueño, pero nada más”.

En este sentido, el letrado contó que su futura esposa lo “acompañó a la penitenciaría de Concarán y después nos fuimos a Potreros de los Funes. Venimos teniendo momentos muy buenos”.

“Si estuviéramos peleando no viviríamos subiendo historias dedicadas de uno hacia el otro. Además, si hubiéramos tenido una fuerte pelea es raro que nos levantáramos a las 8 de la mañana para irnos a trabajar juntos”, agregó Castillo.

“Entiendo que haya gente que esté molesta con nuestra relación, pero desmiento absolutamente que estemos peleados o hayamos peleado. En Los Robles, Cinthia no estaba llorando para nada”, concluyó.