Cinthia Fernández y Martín Baclini, un poco de amor y otro de acting

Todo era amor o parecía.

Es que ahora se supo que lo que vivieron realmente Martín Baclini y Cinthia Fernández no fue lo mismo que mostraron en la pantalla de ShowMatch. Al menos en gran parte. Se separaron tres meses atrás, por caso, pero la ruptura se hizo pública recién varias semanas más tarde. Por eso, durante dos meses exhibieron en el Bailando 2019 que estaban de novios, cuando eso ya no era así.

"Me costaba un montón (simular que estaban juntos), y estar ahí paradito. Lo sostuve por respeto a ella, que es la mujer del medio", aseguró el empresario en su visita al programa Los Angeles de la Mañana. Además de poner blanco sobre negro sobre las fechas, descubriendo que durante muchas galas mintieron sobre la naturaleza de su vínculo amoroso, Baclini contó qué fue lo que sucedió con Fernández que ocasionó la ruptura. ¿Tuvo algo que ver su amistad con Luciana Salazar, que tanta polémica generó? No. Nada que ver.

El "clic" fue por algo menor, mucho menor. "Estaba comiendo unas empanadas y unos sánguches cuando me entra un mensaje (al celular) de que Cinthia renunciaba al grupo de (WhatsApp) de todos", explicó.

Baclini aseguró que esa renuncia le dolió, no lograron nunca más remontar la relación y que varias veces salieron a la pista diciendo que estaban en pareja cuando no era así. "Se terminó el amor de pareja. No estamos juntos", reafirma el empresario, quien ahora marcha en soledad. "Hoy, elijo este camino". Martín se encargó una y otra vez de decir que estaba agradecido "infinitamente" con su ex pareja, pero él considera que con el paso de las semanas se ganó su propio lugar en la TV, casi como independizándose de Fernández. "Fui yo mismo", sostuvo, en referencia a la impensada popularidad que fue cosechando con el correr de las emisiones de ShowMatch. Ya fuera del Bailando, Baclini y Cinthia seguirán sus vidas por separado, se terminó la mentira. Ella irá a hacer temporada y él volvera a su empresa: "Nunca dejé de ocuparme (de su empresa), pero ahora puedo estar tranquilo", explica, destacando que si bien el Bailando es "maravilloso", demanda mucha atención. "Más a un perro como yo, que no sé bailar...", reconoció Baclini. Nos mintieron a todos.