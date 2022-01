Cinthia Fernández y Matías Defederico en una pelea sin fin

En está ocasión, la bailarina mostró pruebas contundentes de lo que está viviendo y dejó expuesto al jugador de fútbol.

Cansada de recibir críticas y decir que mienten, compartió una foto de la factura de lo gastado en el supermercado y lo comparó con el dinero que recibe por parte del padre de sus hijas. "Sin carne, artículos de limpieza, verduras.

Gasté esto en lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera", comenzó la ex panelista de "Los ángeles de la mañana".

fatura.jpg

Allí se puede ver que la modelo gastó $57 mil en el mercado y recibe solo $55 mil por parte de su expareja.

Ante esto se mostró muy enojada con la justicia Argentina y escribió: "Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan total, para los incumplidores y algunos jueces los chicos viven del aire. Y encima aguantar que me difamen y me violenten".

Asimismo, este gasto es solo uno de los miles que tiene con tres niñas pequeñas e hizo un detalle de todo lo que le falta cubrir en el mes.

"No me alcanza, viejo, ni para el súper. Y dice que son 40 mil para cuota y 15 para la obra social que sale 36 mil y que me quitó de su débito (claramente porque era más de 15 mil). Después te cuento el colegio, útiles, uniformes, cuotas, libros. El drama de muchas. Agradezco el trabajo", cerró la empresaria.

Por el momento, el padre de las nenas no salió a decir nada. Él casi nunca sale a responderle a la mediática, pero los episodios de pelea entre ambos son cada vez más recurrentes.

FUENTE NA