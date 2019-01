En diálogo con Jorge Rial, ella señaló: “Conmigo y con Guillermo no hablaron. Si no hablaron con ninguno de los no pueden expresar un diálogo que supuestamente tuvimos. Será una ficción... Ya mandé carta documento porque no me pidieron permiso para usar mi nombre. Sé que hicieron casting para hacer a mi mamá y a mi papá. Si hacen las cosas bien, no debería enojarse nadie. Pero si lo que cuentan no es verdad, ahí está el problema. Tengo 57 años y a Diego lo conozco desde los 14. Si con él no hablaron, no sé de donde sacaron el material”. Además reveló: “Hablé con mi abogado (Burlando) y tienen contemplado ganar mucho dinero y pagar todos los juicios que puedan surgir. Tendré que hacer yo mi historia y ahí contaré mi verdad. Si ellos me ensucian, voy a contar mi verdad. Diego firmó un contrató y por lo que dicen, no puede reclamar nada de lo que se diga en la serie”.

Coppola, por su parte, desde un móvil manifestó: “Hace 48 horas hablamos con Claudia. Mi abogado está en Punta del Este y justo se cruzó allá con el de ella. Nosotros tenemos buena intención. Yo digo que aquellos que cuentan, de lejos, sabrán por qué lo hacen. Leí esas líneas del libro en las que dice que nosotros hablábamos de la herencia con Claudia y duele, porque no es cierto. Tal vez se le ocurrió a un guionista. Entiendo que son ganchos de la ficción”.

Y dejó algunas frases afectuosas como “con Claudia y Diego fuimos familia” y “yo quiero que Diego sea feliz. Estuve con él por amor no por dinero”.

En tanto, Claudia expresó: “Me extrañó que ninguna de las actrices que van a hacer de mí me llamaran (Laura Esquivel y Julieta Cardinali). Sé que Pablo Echarri, Chino Darín, Agustina Cherri fueron convocados pero no aceptaron”.

En cambio, Coppola reveló: “Yo tuve trato con Sbaraglia. Me contactó para cruzarnos y ver cómo soy. Lo vi en Madrid el día del Boca-River. Es un gran profesional”. ¿Quiénes harán de Diego? Nicolás Goldshmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino.