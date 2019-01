El regreso de los Argento se vio truncado el año pasado, pero ahora hay nueva fecha para la realización. La obra contaría con la producción de Gustavo Yankelevich, y será la primera adaptación teatral de la comedia estadounidense. El elenco original, además de Flor, está compuesto por Guillermo Francella, Darío y Luisana Lopilato, Erica Rivas y Marcelo de Bellis. “Bueno...”, dudó ella cuándo el conductor le preguntó si Casados con hijos llegará a la cartelera porteña. “Se va a hacer, se va a hacer, pero no este año”, aseguró la actriz. “¿Queda para el próximo? ¿Con elenco original?”, quiso saber el conductor. “Sí, todos queremos hacerlo”, contestó.

Juanita Tinelli y Toto Otero, hijo de Flor, son novios y se fueron juntos de vacaciones con la familia de Peña. Ahora están con Marcelo en Las Vegas. Con humor, Flor contó: “Los chicos se portan muy bien, pero ahora no sé cómo la estarán pasando porque Marcelo es más controlador. No quiero ni preguntar cómo habrán hecho con la distribución de las habitaciones. Cuando estuvieron conmigo... no sé si lo puedo decir, imaginen... Marcelo ya se entregó, igual. Me dijo, ‘me hubiera gustado que pusieras un poco más de límites’. Paula (Robles, mamá de Juanita) y yo somos parecidas”.

En cuanto su regreso al Bailando, expresó: “Antes de irme hablé con Marcelo y hay una intención de volver. Fui muy cuestionada, y seguramente en tan poco tiempo, con Laurita Fernández no hayamos podido encontrar el mejor de los espacios. Nos criticaron mucho por habernos hermanado. Nos sentimos un poco atacadas. La pasé bien en el último tiempo”.