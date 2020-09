Claudio Caniggia: "Usa a la Justicia para desahogar sus caprichos"

A través de su abogado, el ex futbolista recalcó que nunca participó de negocios espurios y se reconoció como víctima del odio y el rencor de su ex mujer. "No puede quedar impune", resaltó Claudio Paul en un comunicado.

Luego de que Mariana Nannis lo acusara de desviar fondos a cuentas offshore, Claudio Paul Caniggia decidió olvidarse del bajo perfil y abandonar su mesura para salir al cruce de su ex esposa y madre de sus tres hijos y criticarla duramente. El pájaro la acusó de llevarlo a la Justicia para "desahogar su despecho".