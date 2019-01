La intendencia de Maldonado le notificó el cese de las actividades de forma inmediata. En el informe de clausura se explica que “el empresario incurrió en la falta de permisos habilitantes para fiestas y eventos que se realizaron en el establecimiento desde su apertura, como las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y el cumpleaños de Pampita” que festejó por adelantado su en el restó de su novio.

La misiva municipal no tuvo contemplación alguna: “Las autoridades advirtieron que de no producirse el cierre del local quedará sujeto a acciones penales”. La municipalidad de Maldonado procedió luego de varias denuncias de los vecinos que molestos porque “la gente entraba de una manera y salía de otra. Por ejemplo, mi casa que está a cinco cuadras del restaurante usan mi jardín de baño”, señaló una vecina quien no quiso revelar su nombre.

ADEMÁS:

Igualmente, ayer por la tarde Pico se reunió con Carlos Medina, coordinador de la Dirección General de Higiene y Medio Ambiente de Maldonado y acordaron que el local será habilitado una vez que presente su descargo ante las denuncias de vecinos por “ruidos molestos”. Casa Babel se inauguró en el verano anterior y en la actual temporada se convirtió en la parada favorita de los ricos y famosos.

Por otra parte -y pese a la clausura- ayer el ex tenista no se olvidó del cumpleaños de su novia y lo expresó por las redes sociales: “Feliz cumple Mi Amor. Que la vida te encuentre llena de alegría, paz y muchísimo amor. Sos maravillosa e incondicional y te merecés lo mejor siempre. Te amo”.i