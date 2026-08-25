Coco, histórico chofer de Moria Casán, habló de su dura realidad: "Estoy a un mes de la libertad..."

El hombre detrás del volante que acompañó a "la one" durante más de dos décadas. está terminando un proceso privado de la libertad.
Fernando "Coco" Shedden fue el histórico chofer de Moria Casán. Compartió con la "one" más de veinte años trabajando juntos y viviendo como una familia. Hasta que el exconductor tuvo un grave problema legal con el delito de venta de sustancias tóxicas y la conductora, decidió que no sea más parte de su íntimo entorno. "Moria me pagó un abogado y cuando salí ella no quiso que vuelva".
"Trabajé con Moria 21 años, desde el '98, y no me despegué de ella hasta el 2019. Ya me habían avisado que me iban a hacer en la serie. La biopic es tan real que son cosas que viví yo y las sentí muy real. De ficción tiene poco y nada, capaz algunas cosas cambiadas y faltan algunos personajes en el medio. En lo personal pensé: 'Esto fue mi vida'", comenzó a reflexionar Coco, en una entrevista para Intrusos en el espectáculo, por América.
"Sofía actuando la rompe, sublime. Las miradas de Sofía son las miradas de Moria. Me emociona hablar de Moria, me lloré todas las partes de la serie. Con Sofía también he vivido muchas cosas fuertes", definió, una de las exmanos derecha de "la one". "De la época de Vadalá (Luis, ex pareja de Casán, que en la serie se ve que ella lo hecha, luego de un mal manejo económico y por consumo de adicciones) hubo cosas horribles, sufrió violencia de género. Ese hombre le pegó un cachetazo adelante mío a Sofía (Gala, hija de Moria). Y la seguía a Moria con un arma por Mar del Plata; creo que su adicción le hacía cambiar completamente su personalidad".
"Fueron 21 años que fue como una familia, me encantaría volver a ser parte de esa familia, jamás perdí el amor hacia ella y Sofía. En el último tiempo con Moria yo había hecho un after con los socios, en esa época estaba con mi adicción en su máxima potencia. En ese momento cayó un allanamiento y me hicieron una causa porque tenía un arma con la portación vencida", recordó, Coco.
"Moria me pagó un abogado y cuando salí ella no quiso que vuelva", contó, Coco, sobre la tajante decisión de Moria. "Tuve que volver a armar mi vida; en el momento uno se calienta pero entendí su decisión. Tuve que empezar de vuelta y a mayor edad menos oportunidades de trabajo tenes".
"Me puse a vender droga y sufrí las consecuencias, me condenaron a 5 años y ahora ya llevo 4 años y 6 meses; estoy a un mes de la libertad asistida. Es difícil salir a la calle, pero te das cuenta de que estar limpio vale la pena", concluyó, Shedden, para el programa de Adrián Pallares y de Rodrigo Lussich.
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