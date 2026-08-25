Coco, histórico chofer de Moria Casán, habló de su dura realidad: "Estoy a un mes de la libertad..."

Coco fue el chofer de Moria durante más de veinte años.

LA REALIDAD DETRÁS DE LA CÁRCEL

"Moria me pagó un abogado y cuando salí ella no quiso que vuelva", contó, Coco, sobre la tajante decisión de Moria. "Tuve que volver a armar mi vida; en el momento uno se calienta pero entendí su decisión. Tuve que empezar de vuelta y a mayor edad menos oportunidades de trabajo tenes".

"Me puse a vender droga y sufrí las consecuencias, me condenaron a 5 años y ahora ya llevo 4 años y 6 meses; estoy a un mes de la libertad asistida. Es difícil salir a la calle, pero te das cuenta de que estar limpio vale la pena", concluyó, Shedden, para el programa de Adrián Pallares y de Rodrigo Lussich.