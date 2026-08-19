La familia de Luis Vadalá llevará a la Justicia a la serie sobre Moria Casán

Otro de los puntos que generó malestar fue la manera en que la producción abordó los orígenes de Vadalá. Ingrid señaló que su padre nunca ocultó su procedencia humilde ni su trabajo en un taller, pero consideró que esos aspectos fueron utilizados para desvalorizar su figura. “Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller. Usaron eso para menospreciarlo”, afirmó.

Además, aseguró haber conocido de cerca la relación entre su padre y Moria Casán, ya que tenía 12 años cuando comenzó el vínculo. Por ese motivo, sostuvo que varias de las situaciones representadas en la serie no coinciden con los acontecimientos que ella recuerda.

En particular, cuestionó tanto la forma en que se mostró el comienzo de la relación como su desenlace. Según sus palabras, “prácticamente todo lo que se ha mostrado carece de relación con lo que verdaderamente sucedió”.

Por último, Ingrid rechazó las versiones relacionadas con supuestas irregularidades económicas luego de la separación de la pareja. Afirmó que conocía lo ocurrido después de la ruptura y sostuvo que, si Vadalá realmente se hubiera quedado con bienes que no le correspondían, no habría atravesado las dificultades económicas que enfrentó durante los años posteriores.

De esta manera, la familia Vadalá confirmó su intención de avanzar judicialmente contra la producción de “Moria”, a raíz de la representación que la ficción realiza sobre la vida del comerciante y su relación con la reconocida artista.