Moria: las cifras de un suceso global

El detrás de escena de la serie de Netflix que -a muy pocos días de su estreno- ya es un suceso global y se consolidó como un verdadero fenómeno.
Desde el momento de su estreno -el viernes 14 de agosto de 2026- la serie biográfica "Moria" se consolidó como un verdadero fenómeno. Alcanzó el primer puesto en lo más visto de Netflix en Argentina y Uruguay, e ingresó al Top 10 global semanal de series de habla no inglesa con 1,6 millones de visualizaciones. La producción, que celebra los 80 años de Moria Casán, reafirma el compromiso de la plataforma con las historias locales y el talento argentino.
“Hay algo que ocurrió con la serie que es una revolución sensorial, una revolución de sentimientos. La gente se acerca no solo para felicitarme, sino para contarme lo que le pasó, cómo la atravesó y la emocionó. En esta época de amores líquidos, que algo que sucede a través de una pantalla tenga el poder de atravesarte hasta sentir que no hay una pantalla de por medio, me honra”, expresó Moria Casán. Y sintetizó el impacto de la serie “Un éxito es una cosa y un suceso es otra: esto es un suceso. Y hay algo que me dice la gente que para mí lo resume todo: ‘yo te invoco’. Que alguien te diga que te invoca para su vida… ya está, hemos logrado todo”.
La producción, dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, demandó 68 jornadas de rodaje. Participaron 110 técnicos, 239 actores y 1.385 extras. La historia recorre distintas etapas de la vida y carrera de Ana María Casanova, interpretada por cuatro actrices: Sofía Gala Castiglione (años jóvenes), Griselda Siciliani (etapa de consolidación), Cecilia Roth (madurez) y la propia Moria Casán en la actualidad. Además, su nieta Helena Tuñón interpreta a la One adolescente.
Para reconstruir las diferentes épocas se utilizaron 29 locaciones: 19 reales y 10 sets construidos desde cero. Las escenas teatrales fueron las de mayor despliegue, llegando a reunir hasta 300 extras por jornada. Se recrearon las puestas de tres teatros emblemáticos de Buenos Aires: el Astral, el Metropolitan y el Gran Rivadavia, con sus escenografías, iluminación y vestuario característicos.
El vestuario estuvo a cargo de Florencia Tellado y se realizaron 108 cambios de vestuario entre las cuatro Morias y la versión niña: 49 para Sofía Gala, 32 para Griselda Siciliani, 20 para Cecilia Roth, 3 para Moria actual y 4 para Moria niña. Hubo 26 looks confeccionados especialmente para la serie, inspirados en los originales de la artista.
El maquillaje y la caracterización también exigieron un gran trabajo: cada actriz necesitaba alrededor de dos horas por jornada. Se utilizaron 15 pelucas alquiladas y 12 pelucas originales de Moria para acercarse a sus looks más icónicos.
La música acompaña el recorrido con 15 canciones licenciadas, entre ellas “I Will Survive”, “Ti Amo”, “A mi manera”, “Rumba Samba Mambo”, “Let’s Get Loud”, “Kill Your Sons” y “Me dicen la Pantera”. e incluye el debut de “Momentismo absoluto”, interpretada por Lula y Marilina Bertoldi.
Con estos números y el fuerte impacto emocional en el público, Moria se consolida como uno de los grandes estrenos argentinos de Netflix en 2026.
comentar