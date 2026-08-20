Moria: las cifras de un suceso global

Vestuario y caracterización

El vestuario estuvo a cargo de Florencia Tellado y se realizaron 108 cambios de vestuario entre las cuatro Morias y la versión niña: 49 para Sofía Gala, 32 para Griselda Siciliani, 20 para Cecilia Roth, 3 para Moria actual y 4 para Moria niña. Hubo 26 looks confeccionados especialmente para la serie, inspirados en los originales de la artista.

El maquillaje y la caracterización también exigieron un gran trabajo: cada actriz necesitaba alrededor de dos horas por jornada. Se utilizaron 15 pelucas alquiladas y 12 pelucas originales de Moria para acercarse a sus looks más icónicos.

La música acompaña el recorrido con 15 canciones licenciadas, entre ellas “I Will Survive”, “Ti Amo”, “A mi manera”, “Rumba Samba Mambo”, “Let’s Get Loud”, “Kill Your Sons” y “Me dicen la Pantera”. e incluye el debut de “Momentismo absoluto”, interpretada por Lula y Marilina Bertoldi.

Con estos números y el fuerte impacto emocional en el público, Moria se consolida como uno de los grandes estrenos argentinos de Netflix en 2026.