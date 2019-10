Coco Sily: el continuador de un legado de buen humor

Con Andrea del Boca se generó una confusión porque no teníamos previsto que participe su abogado en el programa de La Peluquería. Si bien le ofrecimos que participe improvisando, ellos decidieron que era mejor irse. En lo personal, no tengo ningún tipo de rencor y confrontación con Andrea porque la quiero después de muchos años de conocerla", relata al actor cómico Coco Sily, quien presenta "La Súper Cátedra", el viernes 8 de noviembre en el teatro Ópera Orbis de la calle Avenida Corrientes 860, al ser consultado por la situación que vivió con Andrea del Boca en La Peluquería de Don Mateo cuando la actriz abandonó el programa unos minutos antes de salir al aire junto con su novio Juan Pablo Fioribello.

En cuanto al por qué no habían tenido en cuenta la participación del novio de Andrea del Boca, el actor comenta que "teníamos la idea de hacerle un homenaje a ella y a su trayectoria. Después nos encontramos con que ellos querían que él participe y entonces le ofrecimos que lo haga y que juegue un poco con la improvisación adicional a un texto breve que teníamos. Ellos decidieron irse por su cuenta y ahí tuvimos que inventar para ver con qué podíamos salir al aire. Por suerte, pudimos salir airosos y con el programa al aire sin ningún problema. Tengo mucha experiencia con manejarme sin libreto y el aire de la televisión es un terreno en el cual me siento cómodo. También Mariano Iúdica es muy bueno en materia de improvisación y tiene mucha cancha en la conducción de los tiempos televisivos".

Con mucho trabajo en diferentes medios, Coco Sily encarna un personaje que han hecho grandes del humor como Fidel Pintos, el Gordo Porcel y Miguel Ángel Rodríguez: "Es un sueño encarnar un personaje que ha sido tan querido por el público como el que hizo el Gordo Porcel. Si bien no hago una imitación de él porque tengo mi estilo propio, intento seguir la impronta que él supo construir del personaje el cual es un peluquero chanta y divino que buscaba siempre hacer reír a partir de alguna sugerencia pícara". Luego, agrega: "El Gordo era un comediante muy fino que podía hacer reír cada vez que quisiera. Es un legado muy importante el que nos dejó y no deja de ser una responsabilidad muy importante venir a compartir el mismo personaje que él".

La política, su otra pasión

Con una marcada impronta peronista, Coco Sily no le escapa al momento de opinar del país: "El que paga una entrada hoy para ver un espectáculo de humor está invirtiendo en salud porque quiere venir a reírse un rato para olvidarse de los problemas cotidianos que genera esta crisis. Esto nos pone en una situación de mayor responsabilidad a los artistas porque no podemos fallar frente a la gente que se anima a pagar una entrada para vernos. Tenemos que siempre dar el máximo y presentar shows de calidad".

Con el voto decidido para el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, Sily opina que "espero que vuelva un proyecto político que permita beneficiar a los que menos tienen por sobre los que más. Como todo peronista, espero que se ponga el foco en las cuestiones más urgentes como la pobreza y el hambre y que también se pongan muchos esfuerzos en mejorar el nivel educativo que permita el ascenso social a las clases más humildes".

En relación al debate presidencial del fin de semana, pasado dijo: "No considero que mueva mucho la aguja en relación a los votos. A menos que pase algo muy extraño y fuera de lo normal antes de la votación, no creo que se mueva el amperímetro político en término de votos pero fue muy interesante conocer qué es lo que piensan los candidatos acerca de la realidad actual. Me pareció muy interesante saber qué es lo que piensan hacer y cómo vamos a modificar esta situación de crisis que nos toca vivir".

Votante de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, Sily reconoce que "no pienso en que es el presidente de los cuervos a la hora de votar. Tengo una muy buena relación con Matías Lammens porque lo conozco desde hace tiempo y sé que va a ser un muy buen candidato para la Ciudad. No dudo en mi voto".