"COME FROM AWAY" la alegría y solidaridad de un pueblito canadiense ante visitas inesperadas

Basado en una hecho real, Come From Away cuenta la historia de los más de 7 mil pasajeros aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, New Foundland (Terranova) cuando 38 aviones de todo el mundo, fueron desviados a esta isla, el fatídico 11 de septiembre de 2001.

Mientras la humanidad transitaba uno de sus momentos más difíciles, un lejano pueblo de Canadá veía como su población se duplicaba en unas horas y debían afrontar el desafío de brindarles alojamiento, alimentación y contención.

CFA 2.jpg Uno de los cuadros musicales de Come From Away

Con un elenco muy parejo y efectivo, se lucen Marisol Otero (irreconocible), Edgardo Moreira, Pablo Sultani y la talentosa Melania Lenoir.

“COME FROM AWAY” cuenta con 15 actores en escena, banda de música en vivo (que participa activamente en la obra), dirección de Carla Calabrese y producción de The Stage Company, responsables del éxito “El Curioso Incidente del Perro a Medianoche” y “Shrek el Musical” (que volverá a escena en estas vacaciones de invierno).

Una propuesta musical de visión imprescindible en la cartelera porteña.