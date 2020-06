Pero más allá de la emoción y la alegría, una de las figuras de Polémica en el Bar también decidió compartir un texto conmovedor en el que narra las particularidades que tiene traer un hijo al mundo en el contexto de una pandemia y en plena cuarentena.

El título de la publicación es “Carta de nuestros bebés” y juega un poco con la idea del inesperado mundo con el que se encuentran los “cuarentennials”. “Esto no es lo que habías imaginado. No hay visitas de amigos, no hay una doula amorosa que te traiga sopa, no hay clases de yoga ‘mami y yo’, no hay citas para tomar café, no hay paseos por el parque. Hay un espacio vacío donde había planeado la comodidad y la compañía. Hay largos días sin nadie con quien hablar, y esta gran transición para navegar solos”, arranca la carta.

En su parte más emotiva, la publicación se expresa acerca de la contención que ofrecen las madres a sus bebés: “Sé esto. Estamos solos. Juntos. Estás rodeada de todas las otras madres que están navegando en este momento tierno de forma aislada. Usted está retenido por todos los que hemos recorrido el camino antes que usted y que saben cuánto debe estar sufriendo. Estás envuelta en el cálido abrazo de mamá tierra, ya que ella también se instala en este tiempo de lentitud y curación”.

Esta emocionante narración cierra con una frase alentadora: “Esto también pasará. Y cuando lo haga, los abrazos y las fechas de café y las visitas de amigos tendrán un sabor mucho más dulce. Besos suaves en la mejilla y los brazos alrededor de la cintura y una risa suave en la oreja serán la medicina alegre después de este tiempo de prueba. Hasta entonces, acurrucarse mamá. Encuentra el lugar más acogedor y cálido en tu sofá, sumérgete en la pila de ropa desplegada y duerme el otoño , con esa dulce y cálida bebé en tu pecho”. Mirá la publicación completa:

ADEMÁS:

Diego Ramos le dijo a Jorge Rial que en su programa se perseguía a los gais

Enrique Sacco vuelve a la radio junto al hijo de Débora Pérez Volpin