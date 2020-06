El impacto de esa frase fue tal que, casi una semana después, Ramos siguió hablando del tema en Intrusos. Para evidenciar los cambios de época y cómo los medios empezaron a aceptar la homosexualidad, quien protagonizara Ricos Y Famosos (1997-1998) le recordó cara a cara a Jorge Rial como desde su programa se perseguía a los gais del mundo del espectáculo para que confesaran sus preferencias sexuales.

“Hasta ahora. Ustedes ahora. Yo no quise hablar de esto porque para mí no es necesario hablar, yo lo tengo muy claro. No es tema. Que a mí no me interese hablar de mi vida en público, no significa que yo viva mi vida hace mil millones de años. Este programa durante mucho tiempo, hace muchos años perseguía un poco a esa gente”, respondió el actor cuando el conductor le sugirió que nunca le había preguntado sobre su sexualidad.

"Había una cosa de '¿vos sos puto? Decímelo", hizo un mea culpa el conductor, quien sereno, como si asumiese sus viejos errores, siguió escuchando a su invitado.

“Vos estabas muy tratando de ver qué hacía yo. Esta esa frase que dice ‘¿A tu mamá se lo contaste? No, se lo contó Jorge Rial’… Esto me parece, que si hoy pudiéramos tocarnos, nos daríamos la mano y sería el sello perfecto . Yo entendí que hay que esperar que la otra persona entienda y que el otro también tiene su tiempo de maduración”, se explayó Ramos.

Siempre manteniendo un tono cordial y su carisma innato, el actor cerró la charla contando cómo se maneja en su vida privada: “Hay que dar el tiempo, yo no me enojo, yo no tengo problema, yo soy una persona que no me escondo, nunca me escondí. Estuve con quien quise. Lo que pasa es que hay esto, como un respeto para no meterse. Yo sé que si mi mujer se llamara Norma y tuviera cuatro hijos tampoco lo diría. No elegí ese camino, yo elegí que mi laburo hable por mí. Después son puertas que no podés cerrar nunca más”.

Diego Ramos le dijo en la cara Jorge RIal que en Intrusos se perseguía a los homosexuales América TV

ADEMÁS:

Emotivo: así le anunció Sofía Zámolo su embarazo a su familia

Enrique Sacco vuelve a la radio junto al hijo de Débora Pérez Volpin