Cómo es la exigente rutina diaria de cuidados estéticos que tiene Mariano Martínez

"Mi alimentación es citogénica... Como mucha carne, todo tipo de grasas saludables, hago ayunos intermitentes. Hay días que meto ayuno y, otros, que no. No hago metódico de lunes, miércoles y viernes", comenzó a contar Mariano, en un video que compartió en su cuenta de la red social Tik Tok.

"Un día en mi dieta puede ser de levantarme y comer un omelette con queso cheddar, con 3 o 4 huevos, con un poco de frutas secas... Como cualquier tipo de carnes: rojas, pollo o pescado. Por lo menos 2 veces por semana pescado meto. Mucha verdura de, más que nada, brócoli, zapallitos, todos esos carbohidratos para mí son buenos. O calabaza".

"Pero hay ciertas cosas que las como frías. La calaba la cocino, la meto en la heladera a enfriar y la como al otro día. Ahí baja un poco lo que, después, se transforma en azúcar en sangre. Me alimento de esa manera porque es la forma en que me ayudó a estar más saludable", agregó, Martínez, sobre sus hábitos de alimentación. Pero ahí no se terminan los cuidados del actor, muy por el contrario...

"Apuesto a estar al aire libre, al sol, mucho contacto en patas con el pasto. Estar lo más alejado de la luz artificial es muy importante para la salud", aseguró el artista. Para, luego, adentrarse de lleno en describir cómo es su rigurosa rutina de entrenamiento físico.

LA EXIGENTE RUTINA DE MARIANO

"Entre todos los días... Entreno fierros a la mañana cuando tengo Taewondo a la tarde, que ahí ya es más físico y técnico. Y meto mucho fuerza con potencia, con transferencia. hago descansos activos. O sea, cuando no hago fierros, meto un poco de correr o meto remo, que tengo un remo en casa. Pero siempre estoy activo", compartió Mariano, en primera persona.

"Me hace bien a la cabeza. Mi objetivo es llegar lo mejor posible para poder disfrutar todos los días con la mayor intensidad y con la mayor salud. El Taewondo me gusta porque es hermosa la filosofía que tiene del autocontrol, del espíritu indomable, de la perseverancia, la cortesía, más allá de la defensa personal que me parece importantísimo, también".

"Como suplemento tomo Acido Ascórbico, que es la Vitamina C pura, a la noche, antes de irme a dormir. Proteína, mucho MCT, el Extracto de Coco es buenísimo. No consumo azúcares, harinas refinadas y no tomo alcohol. Me cuido. Te organizás, creo que es una hora y pico de tu vida, con toda la furia. Después sí me encargo de mi casa, de atender a mis hijos, de cocinar, lavar, planchar. Me gustan los quehaceres del hogar. Disfruto del día a día, de lo cotidiano", concluyó Martínez.