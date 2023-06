Con humor, Morena Rial asegura que consiguió trabajo

Durante sus apariciones en televisión para hablar de las dificultades que padeciera durante su infancia, destacó que no fue criada para trabajar en un supermercado.

“No nos deja hacer nuestro camino, no nos suelta. Tuve muchas posibilidades de entrar a un montón de lugares, de los cuales me bajó. Así como le pedí que me ponga una estética, no me la quiso poner. Yo no voy a ir a trabajar a un supermercado, él no me no me crio para eso. Él siempre me dio lo mejor a mí, no me crio para que yo vaya a laburar a un supermercado”, dijo hace pocos días Morena en el programa A la tarde.

Aprovechando estas declaraciones, la hija del conductor subió un video a sus redes sociales simulando que había encontrado trabajo como verdulera. “Hola a todos, ¿Cómo están? Para los que saben que a mí, chicos, no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a ‘Lo de Maty’ y me propuso trabajar acá. Así que acá me tienen, miren... Ahora les muestro un poquito más”, dijo Morena.

La joven de 24 años pesó las frutas y les puso precio a las “bananas en pijamas”, “manzanas pecadoras” y “pera que espera”, en un paso de comedia que a su vez le sirve para su trabajo como influencer.

Escandaloso vivo de More con Jackie Pato: "Sé muchas cositas que podría decir"

Después de destrozar a su hermana Rocío en la entrevista que se vio en A la tarde (América TV), More Rial se dispuso a subir aún más la apuesta en el enfrentamiento sin cuartel que le declaró a su padre, el periodista Jorge Rial, a través de un vivo de Instagram junto a Jackie Pato, la mujer a la que considera su mamá, con escandalosas declaraciones por parte de ambas.

Fue la cuenta de El Ejército de Lam quien compartió un fragmento de la transmisión donde Morena habla de la sexualidad de un familiar. "No hablo con nadie, porque si yo llego a hablar... Uy, uy, uy. Yo no tengo la boca cerrada", desliza Jackeline Patoka a pura ironía.

E inmediatamente agrega picante: "Porque tanto que se hacen los machos que se creen machos, y destruyen... no quiero hablar. No me busquen las lenguas porque si yo fuera hablar, pobre de esa gente que ha criticado tanto a tanta gente que se hacen los grandes machos, que andan con tremendas mujeres pero que van para los dos lados".

Claro que ahí lanzó filosa: "Y lo dejo ahí, porque yo no soy de discriminar pero sé muchas cositas que podría decir", mientras More Rial acotó "Nos van a denunciar si discriminamos". Pero la uruguaya que reside en Estados Unidos intentó justificar sus palabras, más polémica todavía: "Yo no discrimino. Todos mis amigos en este momento son lesbianas, gays...".

Fue en ese momento, cuando de repente More Rial soltó picantísima ,con una sonrisa irónica: "¡Ay! Yo tengo muchos familiares que van para cualquier lado".