Noelia - Tú

De todas maneras, este giro no es del todo inesperado ya que la rubia reveló el año pasado que entre sus ingresos contaba con un monto proveniente de la venta de juguetes sexuales y lencería erótica, que ella misma promociona a través de su cuenta de Instagram.

Pero una cosa lleva a la otra, y por eso, desde la productora Sin City –que se hizo famosa en el mercado por su exclusividad con la estrella Tory Lane- le acercaron una oferta que no pudo resisitir. Y de esa manera en breve se la podrá ver en un film que le podría proporcionar mayores ingresos que toda su carrera de cantante.

ADEMÁS:

“La producción en cuestión es meramente una decisión de negocios”, reconoció ella, que recibirá nada menos que 10 millones de dólares. Aunque ni siquiera la filtración de la cifra la justificó ante muchos de sus fans, por lo que tuvo que hacer un descargo. "A mí nadie me tiene que juzgar. Nadie el derecho de cuestionar mis decisiones. Nunca recibí el apoyo masivo de la gente por mis tiendas y los cabarets de los que soy socia. Gracias a los que me quieren y aceptan como soy", dijo, al tiempo que adelantó que también participará en una serie protagonizada por una stripper, aunque no aclaró si será ella la protagonista.

El topless de la cantante Noelia con Susana Giménez

Cuando llegó a la Argentina, en 1999, Noelia se presentó en ciclos como VideoMatch (antiguo nombre de ShowMatch) y en el ciclo de Susana Giménez, que debió prestarle su saco "animal print" cuando el ajustado top que vestía se le cayó en vivo ante sus frenéticos movientos.