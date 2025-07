Mercedes Oviedo habló sobre Nico Vázquez: "No tengo nada que esconder"

En diálogo con el programa "Puro Show" en El Trece, Mechi negó cualquier tipo de vínculo sentimental con el intérprete de RockyBalboa en la obra, “Está todo bien, mi familia sabe quién soy. No me hizo falta ni siquiera aclarar que esto era mentira con mis íntimos. Odio estar en todos lados, porque soy muy tranquila con mi vida y no abro las puertas de mi vida”.

La actriz intentó explicar lo que está viviendo en este momento: “No estoy acostumbrada a esto, no me gusta, huía de este tipo de cosas. Mis familiares me preguntaron cómo estaba porque salió en todos lados, pero ellos sabían que era mentira. Tengo mucha comunicación con mi familia, con la familia del padre de mi hijo. Y está todo súper bien”.

Mercedes Oviedo destacó que de ninguna manera cambiará su manera de proceder en la vida, por lo que está ocurriendo: “Soy una persona que me manejo libremente y no voy a cambiar mi actitud ni mi manera de ser por estar cuidándome de nada porque no tengo nada que esconder. Soy así, demostrativa con mis amigos, soy cariñosa”.

Respecto al video que trascendió en el que se la puede ver bailando abrazada con Nicolás Vázquez, la actriz aclaró “No hice nada malo, bailé con un compañero de trabajo. Hablé con Gimena, está todo bien. Siempre estuve tranquila, cuando no hacés nada malo, estás tranquilo. No hay culpa, no hay nada. No tengo nada que esconder, voy a salir y decir siempre lo mismo”.

“No es un momento grato, yo tengo un hijo chiquito, lo nombraron en televisión, salió una foto de mi hijo. Me parece una falta de respeto que salga el nombre de mi hijo y del papá de mi hijo… Es una situación muy triste para ellos y todo mi respeto para ellos. Esto que se arma alrededor es muy feo para todos” concluyó Mercedes Oviedo.