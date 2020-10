"Conan el Bárbaro", la nueva apuesta desarrollada por Netflix

Si bien hasta el momento no se revelaron detalles sobre la trama ni del elenco que podría formar parte de la serie, se sabe que por estos días se entablan negociaciones con Conan Properties International por los derechos del personaje creado en la década de 1930, pero popularizado en el cine en los ’80 por Arnold Schwarzenegger.

Conan tuvo sus primeras apariciones en un compendio de historias publicadas por la revista del género “Pulp”, como protagonista de un universo de hechicería y guerreros. Y a pesar de que su creador muriera con apenas 30 años, Conan le ofreció inmortalidad al aparecer en diferentes relatos, libros, cómics, videojuegos, películas y series de animación.

Sin lugar a dudas, la versión más recordada del musculoso héroe fue la que encarnó el actor austríaco Schwarzenegger en 1982, que tuvo su correlato en 1984 con “Conan el Destructor”.

El éxito de ambos largometrajes le permitió desembarcar en la TV de la mano de las series de animación “Conan the Adventurer” en 1990 y su secuela de una temporada, “Conan and the Young Warrior”, de 1994.

En tanto, si bien en 2011 se apostó por el carisma del actor hawaiano Jason Momoa quien se puso en la piel del personaje, tanto la taquilla como el periodismo especializado le dieron la espalda a su infructuosa vuelta.