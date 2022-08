Conejitas Playboy revelaron los abusos que sufrían del millonario Hefner

La relación de Holly con Hugh comenzó poco después de que ella ingresara en la Mansión, en 2001, y terminó en 2008, cuando ella quiso abandonar la casa. Esa relación fue muy criticada por amplia diferencia de edad entre ambos, 54 años. Marquardt dejó la mansión un año antes que Madison.

Ambas chicas, junto a Hugh Hefner y su otra compañera, Kendra Wilkinson, aparecieron en la serie de televisión: "Las chicas de la casa de al lado". En este reality show, que duró 5 temporadas, pudimos ver la dinámica entre Hefner y las chicas, que fueron calificadas como "sus novias principales". En los años siguientes a que el show terminase de emitirse, sus eventos sexuales con las jóvenes "conejitas" fueron mirados con lupa.

La controversia nace a raíz de un documental titulado "Los Secretos de Playboy", donde colaboraron Madison, Marquardt y otras antiguas conejitas de la mansión, detallando sus encuentros con Hefner, que muró en 2017 a los 91 años.

Madison narró un momento en que Hefner la empezó a gritar por haberse cortado el pelo, ya que parecía "vieja, arrugada y barata". Marquardt secundaba las palabras, asegurando que el fundador de Playboy había sido muy duro con ella.

"Madison apareció con los labios pintados de rojo un día, y se volvió loco, diciendo que odiaba el pintalabios rojo en las chicas y que se lo quitase de inmediato, pero si lo llevaban otras personas, parecía que le daba igual", relataron.

En un reciente podcast, las chicas hablaron de las ocasiones en las que Hefner las forzó a tener relaciones sexuales con él sin ningún tipo de protección.

Contaron detalles de su primera orgía, en una noche que iban borrachas, y cómo Marquardt tenía planeado sólo observar, pero la forzaron a participar.

"Yo sólo iba a mirar, pero otra de las chicas me dijo '¿no vas a hacer nada?', como insistiéndome a participar. Y yo le dije que prefería que no. Así que ella dijo: tú sabrás, si no participas ya no te van a llamar más", lo cual la forzó a unirse a la orgía.

Madison añadió que ella también estaba, pero que no recuerda casi nada, su mente ha bloqueado esos recuerdos. Lo único que puede decir es que recuerda a todas las mujeres en ese momento "intentando terminar cuanto antes".