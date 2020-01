Además, según informó Ángel De Brito a través de su cuenta de Twitter, el capocómico había decidido no realizar la función de ayer, pero la producción del espectaculo -que lleva su mismo nombre- logró convencerlo para que salga a escena.

Uno de los primeros en confirmar que Gasalla se despediría de Mar Del Plata antes de tiempo fue José María Listorti en su programa "Hay que ver" por El Nueve y afirmó que es una noticia que lo "pone muy triste por todos: los técnicos, por los productores y por Gasalla".

Sin embargo, Marcelo Polino -quien acompaña al humorista sobre el escenario- aseguró que "el 26 de diciembre me paso desmintiendo cosas de nuestra obra. En un momento ya como que me lo tomo a chiste" y afirmó que le "dolió" lo que ocurrió en el ciclo de Listorti ya que "diez minutos antes yo había estado hablando con Caro Molinari -panelista del programa-. En el diálogo con ella me dice ‘tenemos que comer’, y yo le digo ‘cuando termine la temporada, en marzo’. Entonces, ¿Está pasando eso y te callas la boca?".

Además Polino apuntó contra Listorti e insistió en que "nunca aprendió nada, hace 15 años que intenta hacer periodismo de espectáculos y lo único que hizo en su vida fue el ‘ohhh’ y hacer chistes misóginos y maltratar a la mujer en toda su carrera".

"Aparte, Listorti es un cagón. Dice ‘pero ya lo dijeron antes en otro lugar’; no flaco, lo haya dicho quien lo haya dicho vos tenés una responsabilidad", añadió furioso y concluyó que "periodismo hace porque dice ‘tengo una información que me acaba de llegar, jojo’, haciéndose el periodista, un pelotudo".