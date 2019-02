Antes de llegar al canal, Lizzy recibió una llamada que confirmó una sospecha que la acompañó durante toda su vida: su padre tuvo una hija en Chaco. Y, ¿quién estaba del otro lado del teléfono? Justamente esa hermana que ella siempre intuyó que tenía, pero nunca conoció.

"Justo antes de venir para acá hable con mi hermana, de parte de padre. Yo no sabía nada. Había escuchado que mi papá tenía una hija", dijo.

Luego compartió algunos detalles que se enteró de esa charla: "Yo nací el 12 de septiembre del ‘70 y ella el 19 de septiembre del ‘70. Nació con una semana de diferencia conmigo. No sé si mi papá tenía dos familias porque mi mamá era una mujer muy despierta, no es que la podías engañar. Pero en el medio algo pasó, si es que es. Todo el cuento me une a ella".

Con una emoción evidente, la humorista continuó relatando cómo la sensación de tener una hermana la acompaña desde la niñez. "Me pasó algo muy lindo. Mi mamá se vino de Chaco para acá, a Buenos Aires, cuando yo era bebé. Yo siempre fui una mariquita muy chusma y cuando jugaba con los autitos, la escuchaba que les contaba a las vecinas sus historias, como que mi papá había tenido una hija. Yo no le pregunté nunca nada, no la quería lastimar... Después mi mamá termina muriendo de cáncer, sin contarme nada y tratando de hacerme feliz", confesó.

´VIDEO LIZZY HISTORIA

"Esto es hermoso. Es a lo que jugué siempre. A tener una hermana, a tener sobrinos, a tener una familia, que la tengo. Es muy movilizante. Es lindo. Hay una conexión mágica. Yo siempre jugué a eso, inventaba historias de que tenía una hermana", aseguró. Por último, Tagliani manifestó que espera que el encuentro con su hermana se produzca cuanto antes. Se agrandó la familia.

