Connie Isla lanzó 2020: un álbum más allá de la música

Es muy difícil mencionar a Connie y no relacionarla automáticamente como la influencer vegana por excelencia y la exponente contra el maltrato animal, pero esa es sólo una parte de la chica de las redes. Su compromiso con diversas causas viene desde hace mucho tiempo, y fue a través de la música qué logró llevar ese mensaje a mucha más gente. Desde su lugar, con su sencillez y pasión por lo que defiende, busca hacer consciente la necesidad de cuidar el planeta tierra y defender los derechos humanos.

De hecho, en el 2020 además de lanzar varias canciones como "Sexo Sentido", "Brote" junto a Miss Bolivia , "Tu Canción" y "Caminito", presentó su primer libro "Más luz x favor" donde cuenta su historia, como descubrió que su sueño era llegar a todo el mundo con su música, recetas veganas, sustentabilidad, feminismo, tips, reflexiones, procesos, cuestionamientos y más.

LIBRO2.png Libro Connie Isla - "Más luz x favor"

"Siempre fui una persona que se quiso comprometer y que, desde su lugar, quizás hasta de ignorancia, intenté comprometerme con distintas causas. Siempre supe qué quería ayudar, ser una persona solidaria. Pero lo que me marcó mucho la diferencia fue cuando me hice vegana, ahí empecé a consumir otro tipo de contenido y fue cuando realmente empecé a ver las cosas de otra forma y a poner otras prioridades en mi vida", reflexionó Connie Isla.

Al preguntarle sobre cuales cree ella que son las cosas que faltan por trabajar en la Argentina respondió: "Un millón. Igual, nunca jamás, y menos desde el lugar privilegiado en el que estoy, osaría yo decir “esto es lo más importante”, porque la realidad es que soy una persona re mil privilegiada, tengo un colchón de privilegios". Y agregó: "La realidad es que también, más allá de eso, cada persona siempre va a creer que su problema es el que más atención merece. Obviamente hay un montón, la parte ambiental, la de derechos humanos, los femicidios, la inclusión, es imposible ponerle un orden y catalogarlas".

Su música transmite un mensaje totalmente distinto al que escuchamos últimamente. Cada una de sus canciones tienen un significado, un mensaje que quiere comunicar y el escucharlas requiere prestar atención a las letras, porqué en ellas hay mucho más que simples palabras. Connie cuenta que siempre supo y tuvo presente que a través de la música podía comunicar y conscientizar, pero admitió que recién al entrar en el mundo del veganismo fue cuando se dio cuenta "cuan poderosa era esa herramienta". "Ahí fue cuando dije ‘ah ok yo puedo, además de cantar lindo, cantar sobre cosas que me interpelan e interpelan a otros’", apuntó.

"Yo escribo canciones cuando tengo algo para decir, no me gusta escribir por escribir. Si me quisiera sentar todos los días a escribir una canción de amor podría hacerlo, pero la verdad es que el amor no me interpela siempre y siento también que hoy en día hay una sobre información de ese tipo de canciones, que no está mal, pero creo que está bueno darle lugar a otras cosas también", concluyó la cantante.

2020 un disco que va más allá de la música

2020 TAPA.jpeg Tapa disco "2020" - Connie Isla

"2020" conformado por diez canciones, dos interludios y varias colaboraciones de artistas como Miss Bolivia, busca representar -en palabras de la propia artista- lo que vivió la humanidad en ese año tan determinante. "Fue en su mayoría escrito y producido en 2020 y ese año, fue un año en el que nos dimos cuenta lo frágiles y chiquitos que somos; cuánto necesitamos del planeta tierra y cuan poco él nos necesita", explicó Connie.

Dentro de las 10 canciones y los dos interludios, Connie no pudo decirnos cuál es su preferida o cuál le gustó más hacer/escribir, porque para ella "cada una tiene lo suyo", pero si destacó la canción que lleva el nombre del disco, no sólo por lo que significa, sino también por lo desafiante que fue, al ser un género que nunca había realizado.

"2020 es todo el concepto del disco. Iba a ser mucho más popero, e incluso iba a tener un feat, pero un día le dije a los chicos de la producción ‘Olvídense que esto es una canción, esto es un manifesto. Se tiene que entender todo lo que yo quiero expresar en este disco, en esa canción’. Y ahí cambiamos por completo el rumbo de la producción musical, de los arreglos", explicó.

Y agregó: "Quería transmitir este mensaje de cuan chiquitos somos y cuanto necesitamos del planeta tierra. Y que realmente el único camino es evolucionar y llegar a un equilibrio. No todo lo antiguo es arcaico y no todo lo nuevo es progreso, sino que está bueno hacer un balance. Como sociedad a eso tenemos que apuntar, no todo es extremo, los puntos medios son los que nos llevan a esa evolución y es necesario un cambio de paradigma".

Un poco más sobre Connie

En lo musical lanzó su primer disco en diciembre 2019, nueve canciones escritas y producidas por ella. Cuatro fueron los singles y videos que presentó: Luz y Fuego, Equidad, No, Sin Remitente, Seguís igual y Que linda que estoy. La Plata, Rosario, Ciudad Emergente, Centro Cultural Recoleta, Festival Amnistía, fueron algunos de los shows donde comenzó a presentar su nueva música.

En Octubre 2019 nació Vrote, su marca indumentaria, bajo el concepto de diseñar prendas veganas, cruelty free y artesanales. Carteras, bolsos, zapatillas y zapatos son algunas de sus nuevas propuestas.

bamboo-115_x1x_1.jpg_1956802537.jpg Connie Isla junto a su Ukelele

Además lanzó su propio Ukelele, a través de Bamboo Ukeleles con un diseño exclusivo hecho por ella misma, en el que a través de una campaña solidaria donó 50 ukeleles a escuelas del Barrio 31, La Boca, San Martín y Tigre, con el objetivo de impulsar la música en escuelas donde más lo necesitan.