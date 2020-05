Coronavirus: la TV y los famosos, criticados por no cuidarse

Migue Granados con humor fue directo al grano para que se de el debate en los medios, cuestionando su rol en tiempos de Coronavirus: "Comprendo al rubro TV, y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados, ¿son imbéciles? Y encima los pajeros van, en vez de decir que no. A hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo también quiero almorzar con mis amigos kinga", manifestó. Pero después de su queja, él mismo puso paños fríos: "No es nada personal, pero los invitados podrían salir por skype para que nadie se arriesgue". Otra de las objeciones sobre PH fue la invitación a la actriz Soledad Silveyra, población de riesgo por su edad y, además, enferma de epoc producto de su adicción al tabaco.

Migue Granados en las redes sociales graficó las contradicciones en las que incurre la televisión. Ayer recogió la pelota Jorge Rial que en su ciclo de Intrusos (América) cuestionó por pasar los límites de la pantalla chica a Marley, quien el domingo pasado en Por el Mundo en Casa se trasladó al domicilio de Lizy Tagliani y los dos, aunque usando pilotines transparente de protección, se tiraban uno arriba del otro sin respetar el distanciamiento social. Hasta bebieron vodka con el que invitaron también a los dos camarógrafos que los registraban en el departamento de Lizy.

También le pegó a Guido kaczka por el manoseo al que están expuestos los participantes al tocar una barra símil lingote de oro. Y, por si fuera poco, la volvió a ligar la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, porque los vecinos denunciaron violación de la cuarentena al mudarse de departamento. En las redes le mandaron un mensaje a su abuela, Susana Giménez: "Lucia Celasco rompió la cuarentena varias veces. La nieta se mudó sola hace dos semanas cuando estaba prohibido, visitó a su papá y ayer se juntó con una amiga a cenar y tomar vino", la escracharon.

Al cierre de esta edición ni Susana ni su nieta se hicieron eco de lo que algunos consideran un "escrache". En el verano pasado, la joven tuvo problemas también con vecinos a la salida de un boliche y debió intervenir la policía con denuncia judicial de por medio, en Punta del Este.

Otro "famosito" cuestionado en cuarentena fue Francisco Tinelli, por convertir el departamento de su madre en un boliche pasando música a todo lo que da y haciendo imposible la convivencia con sus vecinos, uno de los cuales se quejó con una nota.