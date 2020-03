Coronavirus: Lista de shows suspendidos en CABA y Buenos Aires

El Lollapalooza 2020, "Gracias Totales-homenaje a Soda Stereo", "Winerock", la gira de Divididos, Las Pelotas, Kapanga en Bernal, Offspring, Hellacopters, Between the buried and me y muchos más eventos fueron bajados por las mismas bandas o productoras

La Lista de shows suspendidos en CABA y Buenos Aires por el Coronavirus crece minuto a minuto. Después de que confirmara la baja del Lollapalooza 2020 previsto para el 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de esa localidad, aparecieron un sinfín de comunicados oficiales de productoras y bandas anunciando la baja de sus respectivos eventos.