En las últimas horas circuló la versión de que la correntina tendría un nuevo pretendiente. Según reveló Yanina Latorre en LAM, la ex hermanita estaría intercambiando mensajes con Gastón Edul, el periodista deportivo cercano al seleccionado argentino de fútbol.

“Están muertos de amor con vos, tenes un montón de pretendientes. Me enteré de uno, el periodista deportivo que te escribe”, delató la panelista que está reemplazando a Ángel De Brito durante sus vacaciones y Coti respondió: “Me escribió y me dijo que rechazó una nota porque no hay nada que hablar de eso”.

La correntina aseguró que mantienen comunicación ya que planean trabajar juntos en una entrevista de modo ping-pong. “No hay problema con decirlo”, inició Coti y añadió: “Estamos por trabajar juntos. Voy a hacer un ping pong de cosas de fútbol, vemos después, algo copado, capaz que sí. Yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta”.

Tras la declaración de la mediática Yanina Latorre insistió: “Está muerto con Coti”. Finalmente, la periodista reveló a quién se refería. “El pretendiente con el que va a laburar Coti y que van a terminar en algo es el señor Gastón Edul”, finalizó.