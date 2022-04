Daddy Yankee en Argentina: agotó las entradas para su show

Después de arrasar en la preventa exclusiva, 24 horas antes, ahora Lauria Entertainment confirmó el "sold out" de entradas para la única fecha de "La Última Vuelta Tour" que traerá al cantante puertorriqueño de 45 años al país.

Mientras los fanáticos que no tienen su entrada para el 1 de octubre aguardan por la posibilidad de que se agregue una nueva presentación, la plataforma Mercado Libre ya muestra ofertas por entradas para ver a Daddy Yankee en Campo General, Platea y hasta Campo VIP, aunque a valores triplicados.

¿Por qué Daddy Yankee se retira de la música?

Después de semanas de especulaciones, Daddy Yankee oficializó su retiro de la música.

"En esta carrera, que ha sido sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas. Para convertir a este género en el más grande", inició el padre del reggaetón.

Y agregó: "Siempre trabajé para no fallarles, para no buscar un problema, con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias. Y por los suyos. En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría quería ser narcotraficante, hoy la mayoría quiere ser cantante. Y eso para mí vale mucho".