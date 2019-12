Dady Brieva contra los que critican su militancia: "Me chupan la poronga"

En el mano a mano, Dady dedicó un apartado a los medios de comunicación que amplificaron a niveles siderales todas y cada una de las frases que espetó contra la administración macrista en los últimos cuatro años. Dentro de ese grupo, englobó también a los que profesaron el antiperonismo como una suerte de mantra; y se mofó de los que lo criticaron con un “me chupan la poronga”.

ADEMÁS:

Con respecto al flamante presidente de la Argentina, hasta no hace mucho un ferviente opositor de su amada Cristina Fernández de Kirchner, Dady contó que “a Alberto lo vi dos veces. Nos saludamos, tomamos un café y nos sacamos una foto. A mí me gustaba, pero cuando comenzaron con lo de ‘un hombre común’ dudé. Después comenzó a hablar, lo vi bien peronista, y ahora estoy muy contento con él”.

“Ojalá que Dios le dé fuerza a Alberto para gobernar. Cristina ya sabemos que la tiene; es una yegua, te pelea con un escarbadientes. Pero el Frente de Todos es una gran familia, donde están todos los tíos, aún los borrachos”, se esperanzó, y volvió a reafirmar que "Si Perón hubiese tenido una hija, sería Cristina”.

De todas maneras, y pese a la contundente victoria, Dady no cree que el neoliberalismo esté erradicado de la Argentina. “Yo podría decir que el liberalismo no vuelve nunca más. Pero no lo voy a decir porque sabemos que puede pasar. Si hacemos un mal gobierno, ellos pueden volver. Es obligación nuestra hacer un gobierno contundente para quedarnos 12 años”, dijo.