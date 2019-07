Dalma Maradona fue censurada por Gianinna y Claudia Villafañe

El hecho se produjo durante este fin de semana en una de las modalidades que había comenzado a recrear Dalma vía Instagram. Cada sábado, la muchacha se atrevía a impulsar algunos tips del "manual de la botinera".

Dispuesta a compartir algunos temas picantes, quien supo lucirse en la tira de Campanas de la noche, no pudo hacer resonar su proyecto y optó por revelar las razones del inesperado silencio, a modo de queja.

"Es impresionante como las fans del Manual me lo piden a gritos", arrancó entusiasta para luego excusarse: "Como me suspendieron (mi mamá y mi hermana) el manual de la botinera de los sábados porque casi que me estaba empezando a poner muy polémica (es que ellas pertenecieron al gremio y se ve que lo defienden)", cerró casi de manera abrupta, dejando sobrevolar en el ambiente virtual la idea de censura familiar.

Por supuesto que razones no le faltan para sentir la presión de la rama femenina del clan Maradona. Es sabido los múltiples cruces que en su momento se dieron entre Giannina y Sergio Aguero, principalmente a partir de que el goleador de la Selección vivió un encendido romance con Karina, la princesita, hecho que le dio más de un dolor de cabeza a la mimada de Diego. Ni que hablar los sucesivos conflictos entre el papá de Dalma y Claudia, entre juicios y reclamos económicos. Así y todo, la muchacha quiso responder preguntas sobre su manual en vivo y en directo, solicitando ayuda de sus seguidores. Al final, cuando ya recibía orientación, la flamante mamá se escudó en la interrupción del sueño de Roma, para frenar su polémica sección "¡Se despertó la criatura! Lo dejamos para otro día", justificó Dalma. Habrá que ver si cumple o si la censura continúa.