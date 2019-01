“¡Este año lo arranco sin nada de toda esta mierda! Escribo y suelto… Yo no necesito mentir. Yo no necesito caretear nada. Yo no necesito hacerme la boluda para pasarla mejor…”, arrancó Dalma, y prosiguió: “Tampoco necesito que el abogado de mi papá diga que es mi 'amigo', y mucho menos ponerle el nombre de él a mis hijos. Mucho menos irme de vacaciones con la novia de mi papá con tal de viajar de arriba… Yo no necesito publicar fotos con él para que la gente las vea”. Esta última frase parece estar dedicada especialmente a Rocío Oliva, con quien la rivalidad es interminable.

Más allá de dejar en claro las diferencias con su padre, Dalma aprovechó el espacio y rescató todo lo bueno que tuvo el 2018: “trabajé de lo que amo, hice una novela en Telefe, hice microteatro, hice radio con los hermosos chinos, me casé con el amor de mi vida y arranqué una familia. Por eso espero este 2019 solo con felicidad, sin reproches y con mucho amor”.

Para cerrar el posteo, eligió terminar con un mensaje de amor y le dedicó unas tiernas palabras a su hija: “Y a vos hijita mia te espero con todo el amor del mundo! Bueno, te esperamos con tu papá, que no dudo será el mejor del universo… Gracias por leer! Los quiero! Desde acá! El 2019 es mío pero se los comparto…”.