Gran Hermano: para Sandra, Eugenia está "acomodada"

La pescadora platense basó sus dichos en un comentario que hizo la participante santiagueña sobre que no quería entrar a la casa el 2 de diciembre del 2024 para poder pasar las fiestas con su hijo.

“¿Conoce gente?” le preguntó Lourdes Ciccarone a Sandra, que respondió sin dudar “Obvio” y añadió “Aparte, "ay, Big, te amo" la imitó y aventuró un "Esta va a terminar como Chiara, que iba al confesionario porque lo tenía de amigo”.

Santiago del Moro explicó los dichos de Eugenia Ruiz sobre el "menos mal que no entre el 2 de diciembre" y que incluso ella misma lo había grabado su perfil para entrar el día del comienzo de la temporada, pero que finalmente la producción se decidió por el ingreso de Andrea Lázaro. "Sandra tergiversó una vez más lo que escuchó" declaró el conductor del reality de Telefe.

Además:

El Comunicado

"Siempre surge la palabra acomodo . Dijeron que hay jugadores que arreglaron su ingreso con una fecha convenida y me atribuyen una amistad especial con los que visitan reiteradamente el confesionario. Esto, entre otras graves imputaciones acerca de la transparencia del juego, viene siendo mencionado en la casa. Cada cual sabe lo que dijo y estaría bueno que se hiciera cargo" indicó el Gran Hermano.

"No hace falta que explique nada porque la mala fe no merece explicaciones. Pero digo que aquí no hay arreglos, acomodos ni privilegios de ningún tipo. Lo mismo dijo de jugadores que ya no están. Aclaro además que el confesionario lo pueden visitar cuando quieran" continuó el Big.

"De ninguna manera voy a permitir que se me acuse de cualquier favoritismo. Todo aquel que considere que el juego no es limpio y duda de mi conducta, puede retirarse de mi casa ahora mismo en este instante" anunció el dueño de casa, mientras Sandra permanecía inmutable, guardando silencio.

Eugenia Ruiz alzó su voz para decir que "está segura que los comentarios fueron para ella" y tildó de cobardes a los que no se hicieron cargo, generando que la pescadera platense le preguntara si verdaderamente creía que los dichos eran hacia su persona.

Katia Fenocchio terminó cruzándose a los gritos con Eugenia y quedó expuesta su fulminante hacia Juan Pablo De Vigili que entró en efecto la noche anterior. "Tu hijo te está mirando", le indicó Katia a viva voz.