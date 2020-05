Darío Lopilato habló de los preparativos para el debut en el teatro de la serie éxito de la televisión. "Fue muy lindo juntarnos", dijo, aunque no habló de la ausencia de Erica Rivas.

Uno de los debuts en teatro más esperados es el de Casados con hijos. Con más de 70 mil entradas vendidas, la ficción éxito de Telefe se preparaba para su debut en teatro pero la pandemia postergó todos los planes. No solo de estreno, que se pasó para el 2021, sino también de elenco ya que Erica Rivas, quien interpreta a María Elena, no será parte del elenco porque no arregló su vínculo. Más allá de eso los libros ya están rearmados sin su presencia y los protagonistas van adelantando videos en las redes para alimentar las ganas de los fanáticos.