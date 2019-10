De Claudio Caniggia a su hijo Alex: "¡Cambiate el apellido ya!"

Fue el propio Alex quien posteó en Twitter una fuerte conversación que mantuvo con su padre vía Whatsapp. En el chat, que se desarrolló en estos últimos días, el ex futbolista de la Selección Argentina se descarga con su hijo, exigiéndole que se cambie el apellido.

"¡Qué bien vos, eh! le reprocha Claudio Paul, en clara alusión a su defensa a Nannis. ¿Sabés qué? Cambiate el apellido entonces. Hacelo ya". Y concluye demostrando todo su enojo en un texto escrito en mayúsculas en la gramática 2.0, esto se interpreta como un grito: "¡Podés hacerlo!".

Recién al día siguiente, exactamente en la medianoche, el mellizo de Charlotte le respondió a su padre: "En vez de hacerte el loco, ¿Por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas (por encima) a una mina (por Sofía Bonnelli) antes que a tus hijos", dice.

Y el Pájaro cierra contundente: "Yo puedo creer que hayas participado por dinero a una cosa así". Muy duro.