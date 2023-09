De Paul sufrió un duro revés judicial que benefició a Camila Homs

El campeón del mundo había llevado a juicio a Homs y a la madre de sus hijos, Camila basado en grabaciones que demostraban, según planteó, que lo habían amenazado y hostigado.

No obstante, la decisión de los magistrados no fue la que esperaba, y ahora se enfrenta a una cruda realidad: no le dieron la razón. La intervención de la Justicia sólo sirvió para que quedaran expuestos los mensajes que recibió de un padre enojado con su exyerno, y una expareaj despechada tras la infidelidad y abandono.

En medio de su separación de Tini Stoessel, este nuevo giro del destino habría deprimido bastante al futbolista. “Desde el entorno de De Paul, me cuentan que en los últimos días a él se lo había visto muy triste, bajoneado y deprimido con la situación”, explicó Mariana Brey en Argenzuela.

Los mensajes de Camila Homs a Rodrigo de Paul que comprometen a Tini Stoessel

“Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conocés a mí”, le escribió Camila.

“Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella”, se lee en el documento judicial que fue revelado este lunes en el programa Socios del Espectáculo (El Trece).

DePaul-Homs-reves.mp4

Las restricciones que deberá cumplir Camila Homs en el Bailando

La modelo dio a conocer que deberá cumplir con ciertas "restricciones" debido al acuerdo de separación al que llegó con Rodrigo De Paul. “El otro día mi coach quería hacer una historia y le dije que por favor no se vea porque no quiero nada, ni un hilito, que pueda embarrar la cosa”, comentó Camila.

Sin embargo aclaró que: "Pueden acompañarme a los ensayos. A mi nena le encanta y aprovecho ahí. Pero como todo muy privado”, dijo.

Hace unos días, tras darse a conocer las parejas que inauguran la pista, la ex de Rodrigo De Paul se mostró muy activa en sus ensayos. A través de las historias en Instagram, la modelo posteó un video en el que se le puede ver haciendo la coreografía que eligió para el debut.

En el audiovisual, se le ve además junto a su equipo, bailarín y coach, calentando todo y "a full" para el estreno, que sin duda, dará mucho de qué hablar.