Debutó Flor Peña y llovieron las críticas en las redes sociales

El programa, que se graba 24 horas antes, comenzó con un monólogo de la comediante donde contó cómo se gestó el ciclo, las reuniones con los gerentes del canal, los distintos nombres que se barajaron y el porqué del elegido.

Después de la extensa introducción, Florencia presentó un cuadro musical-humorístico de dudoso gusto, en donde queda evidente cual será el idea fundamental que se irá repitiendo a lo largo de una hora y veinte minutos, y que está explícitamente dedicada a los que no les guste o critiquen el programa.

“Mama me la… mama me la… mama me la banco igual” es el "ingenioso" estribillo de la canción que demuestra menos vuelo que un pingüino.

Flor Peña está acompañada por el actor Diego Ramos, la Señorita Bimbo, el comediante Dan Breitman, el Chino D´Angelo, Noralih Gago y una banda de músicos en vivo.

Como suele ocurrir con una figura polémica, la gente decidió lanzar sus críticas a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, donde más allá de las cuestiones vinculadas a la simpatía política de la conductora, se cuestionó el humor básico, de mal gusto y definitivamente pasado de época.

Gabriel Lucero creador de contenidos, con mas de 6 millones de seguidores en sus redes, es el padre de "Gente Rota", los videos animados que representas diferentes audios de WhasApp que la gente le envía, contabilizó las groserías de los primeros 20 minutos.

Los primeros 20 minutos de el programa de Florencia Peña fueron:

479 veces repetir la palabra p*ta

30 chistes en relación a los pepinos y las vaginas.

Una canción invitando a la audiencia a que le chupen la c*ncha — (@gabrielHLucero) May 10, 2022

Otros espectadores decidieron volcar sus criticas a través del humor, las comparaciones y hasta la clásica cita a Los Simpsons.

Pasé por el programa de Florencia Peña. Lo dejé 3 minutos. No sentía tanta vergüenza ajena desde que lo encontré a mi tio con 2 travestis dominicanos tomando merca adentro del Renault Fuego — Gustavo Libson (@gustlib) May 10, 2022

Florencia Peña y para poner un solo ejemplo pic.twitter.com/EVsqVGwh4O — Luis Osvaldo (@osvagoya) May 10, 2022